Луческу: «Важно было не проиграть «Шахтеру»

Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev.ua

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0).

Румынского специалиста цитирует портал telekomsport.ro:

Для нас было важно не проиграть. Уже прошел год, как «Динамо» не уступало в чемпионате. Это результат. Конечно, чемпионат продолжается, еще длинный путь до его конца.

Это очень хорошая команда, молодые и талантливые футболисты. У нас впервые сыграл бразилец, который очень хорошо себя показал. Надеюсь на восстановление некоторых травмированных, которые пропустили матч с «Шахтером».