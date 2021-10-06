Луческу: «У «Барселоны» будут трудности не только в этом году, но и в следующем»
Луческу: «Важно было не проиграть «Шахтеру»
Наставник «Динамо» прокомментировал ничью с «горняками»
Мирча Луческу / фото - dynamo.kiev.ua
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью с «Шахтером» (0:0).
Румынского специалиста цитирует портал telekomsport.ro:
«Кроме дерби, есть и большие амбиции с обеих сторон. Матч был равным, нормальным. Мы играли лучше в первом тайме, попали в штангу. Затем игра стала равной, а в конце «Шахтер» выглядел лучше.
Для нас было важно не проиграть. Уже прошел год, как «Динамо» не уступало в чемпионате. Это результат. Конечно, чемпионат продолжается, еще длинный путь до его конца.
Это очень хорошая команда, молодые и талантливые футболисты. У нас впервые сыграл бразилец, который очень хорошо себя показал. Надеюсь на восстановление некоторых травмированных, которые пропустили матч с «Шахтером».
Мирча Луческу поделился мнением о проблемах «Барселоны».
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