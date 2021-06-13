Тренер сборной Дании рассказал, почему после ситуации с Эриксеном доиграли матч
Лукаку: «Я много плакал перед матчем с Россией»
Футбольный мир шокирован сердечным приступом Эриксена
Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о сердечном приступе хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча с Финляндией (0:1). Слова форварда приводит пресс-служба UEFA.
«Я много плакал перед игрой. Было тяжело сосредоточиться. Другие игроки тоже были шокированы.
Я собираюсь связаться с ним. Я читал, что его жизни уже ничто не угрожает. Я надеюсь, что скоро он полностью восстановится.
Я рад, что мы победили, но мои мысли сейчас с Кристианом».
Напомним, Лукаку посвятил Эриксену свой первый гол в матче с Россией (3:0).