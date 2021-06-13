Лукаку: «Я много плакал перед матчем с Россией»

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о сердечном приступе хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча с Финляндией (0:1). Слова форварда приводит пресс-служба UEFA.

Я собираюсь связаться с ним. Я читал, что его жизни уже ничто не угрожает. Я надеюсь, что скоро он полностью восстановится.

Я рад, что мы победили, но мои мысли сейчас с Кристианом».