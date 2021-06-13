«Крис, я люблю тебя!». Лукаку посвятил гол России Эриксену, у которого случился инфаркт на поле

К счастью, состояние лидера сборной Дании нормализовалось

Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил первый забитый мяч в ворота сборной России (3:0) хавбека сборной Дании Кристиану Эриксену, который пережил сердечный приступ во время матча с Финляндией (0:1).

"Cris, Cris. I love you!" Lukaku after scoring against Russia tonight. #eriksen pic.twitter.com/PJrPkU3Q0R — Emanuel Roşu (@Emishor) June 12, 2021

Отметим, что Лукаку и Эриксен являются одноклубниками в миланском «Интере».

Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.