«Крис, я люблю тебя!». Лукаку посвятил гол России Эриксену, у которого случился инфаркт на поле

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил первый забитый мяч в ворота сборной России (3:0) хавбека сборной Дании Кристиану Эриксену, который пережил сердечный приступ во время матча с Финляндией (0:1).

"Cris, Cris. I love you!" Lukaku after scoring against Russia tonight. #eriksen pic.twitter.com/PJrPkU3Q0R