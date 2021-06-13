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«Крис, я люблю тебя!». Лукаку посвятил гол России Эриксену, у которого случился инфаркт на поле

К счастью, состояние лидера сборной Дании нормализовалось
Футбол Евро-2020
07:52
«Крис, я люблю тебя!». Лукаку посвятил гол России Эриксену, у которого случился инфаркт на поле
Ромелу Лукаку / Фото: Getty Images

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку посвятил первый забитый мяч в ворота сборной России (3:0) хавбека сборной Дании Кристиану Эриксену, который пережил сердечный приступ во время матча с Финляндией (0:1).

Отметим, что Лукаку и Эриксен являются одноклубниками в миланском «Интере».

Напомним, Эриксен потерял сознание в конце 1-го тайма матча с Финляндией (0:1), его экстренно доставили в больницу с кислородной маской, там Эриксен пришел в сознание. Затем врачи идентифицировали это как сердечный приступ.

Петр Приходько
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Теги

Ромелу Лукаку Кристиан Эриксен

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