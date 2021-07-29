Лунин может уйти из «Реала», но остаться в Примере

Игроком заинтересовался новичок Ла Лиги

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин заинтересовал клуб из высшего испанского дивизиона, сообщает elregate.es.

Поднявшийся в классе каталонский «Эспаньол» заинтересован в подписании молодого голкипера.

Спустя годичное пребывание в Сегунде клуб из Барселоны возвращается в испанскую элиту и хочет подписать нового вратаря. На данный момент стражем ворот каталонцев является 39-летний Диего Лопес, успевший также побывать основным игроком «Реала».

В «Эспаньоле» хотят подписать более молодую альтернативу и в Лунине видят будущего основного вратаря команды.

Ранее украинцем интересовались обитатели все той же Сегунды – «Леганес» и «Реал Овьедо», а также турецкий «Бешикташ». Сам игрок отказался идти на понижение и хочет бороться за место в составе с Тибо Куртуа, ведь как сообщали СМИ, новый наставник «сливочных» Карло Анчелотти планирует предоставить молодому голкиперу игровое время.

Под руководством Зинедина Зидана Лунин провел лишь один матч за сезон, выйдя на поле в 1/32 кубка Испании против команды из 3-го дивизиона «Алькояно».

Известное издание Marca рассыпалось в комплиментах после матча голкипера против «Рейнджерс». Его игру назвали выдающейся.