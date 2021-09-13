Максимов: «Ворскла» просто сдалась, ведя 2:0»

Юрий Максимов / Фото - ФК Ворскла

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов высказался по поводу упущенного преимущества в два мяча в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Десны» (2:2). Слова специалиста приводит пресс-служба полтавчан.

Почему-то, с начала чемпионата у нас постоянно такие моменты. Везде выигрываем вначале, а потом играем вничью. Где-то мастерства не хватает. Делаем те ошибки, которые не должны делать.

Вакула не вошел в игру. Сразу отдал такой пас, что могли пропустить. Обрезал, одним словом. Не вошел футболист в игру – дали шанс другому, молодому.

С нами сейчас тренируются Амилькар и Конате. Пока что, не знаю. Может быть, возьмем на замену, и они будут играть.

Что касается новичка Рангеля, то не сказал бы, что он выпал из игры. Старался в каких-то моментах. Думаю, что с каждой новой игрой будет только прибавлять.