Агуэро высказался о возможном переходе в «Барселону»
«Манчестер Сити» не продлит контракт с Агуэро и нашел ему замену
«Горожане» подпишут игрока «Атлетико»
Жоау Феликс / Фото: AS
«Манчестер Сити» не продлит контракт с форвардом Серхио Агуэро.
Его соглашение завершается в конце сезона. Он покинет команду свободным агентом.
Вместо него «горожане» подпишут форварда «Атлетико» Жоау Феликса. В нем видят идеальную замену для Агуэро, сообщает Cuatro.
Также «Сити» следит за Эрлингом Холандом и Ромелу Лукаку, но в их подписание клуб не верит.
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