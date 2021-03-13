«Манчестер Сити» не продлит контракт с Агуэро и нашел ему замену

Жоау Феликс / Фото: AS

«Манчестер Сити» не продлит контракт с форвардом Серхио Агуэро.

Его соглашение завершается в конце сезона. Он покинет команду свободным агентом.

Вместо него «горожане» подпишут форварда «Атлетико» Жоау Феликса. В нем видят идеальную замену для Агуэро, сообщает Cuatro.

Также «Сити» следит за Эрлингом Холандом и Ромелу Лукаку, но в их подписание клуб не верит.