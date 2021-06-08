Доверия больше нет? «Манчестер Юнайтед» хочет обменять де Хеа на Облака
«Манчестер Юнайтед» готов приобрести лучшего защитника Серии А за солидную сумму
23-летний аргентинец может покинуть «Аталанту»
16:53
Кристиан Ромеро / Фото - weallfollowunited«Манчестер Юнайтед» намерен заплатить «Аталанте» 45 миллионов евро за центрального защитника Кристиана Ромеро. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Для аргентинца уже готов 5-летний контракт.
Минувший сезон Ромеро провел в «Аталанте» на правах аренды из «Ювентуса». У клуба из Бергамо было право выкупа игрока за 16 миллионов евро, и «Аталанта» этой опцией воспользовалась.
В активе Ромеро 3 гола и 5 результативных передач в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
Напомним, 23-летний аргентинец был признан лучшим защитником Серии А сезона-2020/21.
Комментарии 0