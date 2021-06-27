Алаба: «Австрия может гордиться нами»
Манчини: «Знали, что с Австрией придется терпеть»
Италия не сумела дожать соперника в основное время матча 1/8 финала Евро
Роберто Манчини / Фото - Sky Sport Italia
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал непростую победу в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Австрии (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Мы знали, что придется терпеть. Все потому, что сборная Австрии – типичная команда, которая не позволяет играть остро.
Замены у нас сыграли важную роль, но сегодня на полную выложились все. Я счастлив: ребята отдали все ради победы, даже когда совсем устали.
Наставник команды Австрии Франко Фода отметил, что, несмотря на поражение, вся страна может гордиться командой.
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