Клопп: «100-й гол Мане за «Ливерпуль» – это огромное достижение»
Мане: «Хотел бы играть с «Кристал Пэлес» каждые выходные»
Форвард забил свой 100-м мяч за «Ливерпуль»
19 сентября 17:20
Фото: This Is Anfield
Форвард «Ливерпуля» Садио Мане после 100-го гола за «красных» в ворота «Кристал Пэлес» (3:0) признался, что хотел бы играть против лондонского клуба каждые выходные. Слова сенегальского футболиста приводит transfermarketweb.com:
«Я счастлив. Спасибо всем фанатам, клубу и персоналу. Без них я ничто. Мне нравится играть против «Кристал Пэлас», поскольку я им часто забиваю.
Было бы здорово играть с ними каждые выходные. Постараемся побороться за чемпионство».
Ранее выступление Мане против «Кристал Пэлес» оценил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
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