Мане не забил пенальти, но принес Сенегалу победу в Кубке Африки в серии 11-метровых
Мане – лучший игрок Кубка Африки
Менди – лучший вратарь
Фото: Copa Africa
Определились обладатели индивидуальных наград Кубка Африки.
Игроком турнира стал форвард Сенегала Садио Мане. На его счету три мяча и два ассиста за весь турнир.
Лучшим вратарем стал Эдуар Менди. Он провел три сухих матча из пяти на турнире. Также он взял два пенальти в финале против Египта.
Лучшим бомбардиром стал Венсан Абубакар из сборной Камеруна. На его счету 8 голов на турнире.
Камерун занял третье место на Кубке Африки.
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