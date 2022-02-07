Мане – лучший игрок Кубка Африки

Менди – лучший вратарь

Фото: Copa Africa

Определились обладатели индивидуальных наград Кубка Африки.

Игроком турнира стал форвард Сенегала Садио Мане. На его счету три мяча и два ассиста за весь турнир.

Лучшим вратарем стал Эдуар Менди. Он провел три сухих матча из пяти на турнире. Также он взял два пенальти в финале против Египта.

Лучшим бомбардиром стал Венсан Абубакар из сборной Камеруна. На его счету 8 голов на турнире.

Камерун занял третье место на Кубке Африки.