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Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов

Энди Кинг вспомнил, каково это было – быть с ними в одной команде
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:18
Марез и Канте привели «Лестер» к трофею АПЛ. Теперь один из них выиграет Лигу чемпионов
Тема дня
Рияд Марез и Н'Голо Канте / Фото - ESPN

В 2016 году, без преувеличения, весь футбольный мир болел за «Лестер» Клаудио Раньери. Скромная команда, которая семь лет назад играла в третьем дивизионе, только в прошлом поднялась в АПЛ и чудом выиграла борьбу за выживание, а в межсезонье из-за секс-скандала потеряла главного тренера. Мало кто мог поверить в то, что это набор будущего чемпиона Англии.

Но «лисы» сумели добиться невозможного – обошли такие именитые гранды как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал».

«Лестер» – авторы одной из главных сказок современного европейского футбола. И Н'Голо Канте вместе с Риядом Марезом были одним из лидеров той команды.

О французе шутили: «Вода покрывает 70% Земли, а Канте – остальные 30%». Неутомимый и юркий Н'Голо был незаменимым игроком центра поля, который не пропускал мимо себя атаки соперника. Ну а алжирец в том сезоне настрелял 17 голов и отдал 10 результативных передач в АПЛ. Его техника и удар левой восхищали многих.

И вот, спустя пять лет бывшие партнеры по команде оказались по разные стороны баррикад – одни сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов. Первом в карьере и для одного, и для другого.

Канте показал магический футбол в матчах против «Реала» и в обоих был признан лучшим игроком встречи. Ну а Марез забил три из четырех мячей в ворота ПСЖ в своем полуфинале.

Их партнер по чемпионской команде Энди Кинг пообщался с журналистами Sky Sports и вспомнил как они зажигали в «Лестере».

Все были от них в восторге не только из-за их великолепной игры, но и из-за того, откуда они пришли – из низших лиг Франции. О них тогда совершенно никто не слышал, а сейчас они звезды мирового уровня. Сейчас не так удивительно, что «Лестеру» удалось выиграть чемпионат Англии.

Помню первую тренировку Мареза с нами. Тогда все такие: «О Боже, я даже и не знаю готов ли он играть в Англии. Он такой маленький, щуплый». Мы судили по физическим данным, еще совершенно его не знали.

А после занятия один из нас сказал: «Вау, этот парень невероятный, откуда мы его вырвали?» Это была шутка с первого же дня его прихода.

Он тогда на тренировке посадил кого-то на задницу. Не буду называть кого именно, но мы просто взорвались смехом – никогда раньше не видел подобного на тренировке.

Знал ли я тогда, что он трижды выиграет АПЛ и будет играть в финале Лиги чемпионов? Нет конечно. Но было понятно, что он станет топовым игроком. С первого его дня в команде.

Первое впечатление о Канте? Был вопрос: «Что это за мальчишка, который крутится вокруг тренировочного поля?» Он приехал за несколько дней до подписания контракта. Не знаю, то ли он думал нужно ли к нам переходить, то ли Клаудио рассматривал кого-то другого.

Он был у нас на базе несколько дней. Мы встречали его в тренажерном зале, в столовой, где он сидел в обычной одежде вместе со своим агентом. Ты приезжаешь на базу на следующий день – он опять здесь. Но никаких новостей о его подписании. И мы такие: «А это вообще наш игрок?» Никто ничего о нем не знал.

Но у него заняло лишь где-то пол часа на поле, чтобы мы поняли, что к нам попал серьезный игрок.

Играть с ним – сплошное удовольствие. Ты можешь сконцентрироваться на других вещах, ведь все, что не связано с владением он может сделать в одиночку. Я никогда не видел никого подобного.

К тому же, он самый скромный парень, которого вообще возможно встретить. Все в раздевалке любили его. Он очень тихий, но никто не скажет, что он отстраненный. Он – тихий убийца. Сидел, играл с нами в Mario Kart. Постоянно мило улыбался, но всегда побеждал.

Мы любили его не только за то, что он давал нам на поле, но и за то, каким парнем он является за его пределами.

С того сезона Н'Голо серьезно прибавил. В «Лестере» он меньше рисковал с мячом. А в «Челси» способен на все. Он играет от штрафной до штрафной. Неправильно называть его просто разрушающим опорником. У него есть намного больше умений.

Ну а Марез… Я доволен тем, как он проводит этот сезон. Ему понадобились год или два, чтобы освоиться в «Манчестер Сити». Он попал в совершенно новую систему, начал играть в совершенно другой по стилю футбол. Сейчас он проделывает столько же определяющих в матче действий, сколько было и в «Лестере».

Думаю, сейчас соперники скорее готовы оставить ему несколько лишних метров, чтобы он не унизил их игрой один в один. Сейчас он на таком уровне, что никто не хочет сходиться с ним. Скорее они будут гнаться за ним, чем позволят одурачить себя в мгновение ока. Он заслужил подобное отношение к себе тем, что уже далеко не первый год выступает на элитном уровне.

Они оба полностью заслужили играть в финале Лиги чемпионов. Они оба скромные парни. Ребята, которые много работают. И они не только хорошие игроки, но и хорошие люди. Все, кто играл с ними, наслаждался этим временем.

Канте – о встрече с Марезом: «В финале о дружбе придется забыть»

Сергей Лукьяненко
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Рияд Марез Н'голо Канте Лестер Сити Челси Манчестер Сити

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