«Мариуполь» впервые забил «Динамо» в истории встреч команд в Кубке Украины

Еще ни разу азовцы не проходили киевлян

Фото: пресс-служба Динамо

Киевское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины оказалось сильнее «Мариуполя» – 2:1.

Как сообщает официальный сайт киевлян, «Мариуполь» еще ни разу в истории не побеждал «Динамо» в рамках Кубка Украины.

Таких встреч всего было 5 на разных стадиях турнира. Общий счет этих матчей – 15:1 в пользу «Динамо». Первый мяч «Мариуполя» был забит как раз в последней встрече соперников.

Напомним, помимо «Динамо» в четвертьфинал Кубка Украины также прошли «Шахтер», «Ворскла» и «Александрия».