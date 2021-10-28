Защитник «Мариуполя»: «Мы наиграл на гол в матче с «Динамо»
«Мариуполь» впервые забил «Динамо» в истории встреч команд в Кубке Украины
Еще ни разу азовцы не проходили киевлян
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины оказалось сильнее «Мариуполя» – 2:1.
Как сообщает официальный сайт киевлян, «Мариуполь» еще ни разу в истории не побеждал «Динамо» в рамках Кубка Украины.
Таких встреч всего было 5 на разных стадиях турнира. Общий счет этих матчей – 15:1 в пользу «Динамо». Первый мяч «Мариуполя» был забит как раз в последней встрече соперников.
Напомним, помимо «Динамо» в четвертьфинал Кубка Украины также прошли «Шахтер», «Ворскла» и «Александрия».
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