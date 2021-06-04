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Маркевич: «Думаю, Шевченко уже определился с составом на матч с Нилерландами»

Наработки тренера вскоре будут использованы на Евро
Евро Сборные
13:15
Маркевич: «Думаю, Шевченко уже определился с составом на матч с Нилерландами»
Мирон Маркевич / фото - FootBoom

Глава комитета сборных УАФ и бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказал свои мысли по поводу недавнего поединка национальной команды с Северной Ирландией:

«Стартовый состав нашей сборной был близок к оптимальному. И это сразу сказалось на действиях подопечных Андрея Шевченко. По сравнению с предыдущим контрольным поединком - с Бахрейном, они действовали слаженнее и главное, быстрее. Правда, насторожили слабая реализация голевых моментов и нерасторопность при розыгрыше стандартов у своих ворот.

Будем надеяться, что наши ребята приберегли забитые мячи для финальной части чемпионата Европы, а в обороне в оставшееся время до решающих поединков наведут порядок с подстраховкой.

Кого бы отметил? Прежде всего, Илью Забарного, который был надежен в обороне и запомнился своим точным первым пасом, а также Андрея Ярмоленко. Чувствуется, что Ярмоленко большие надежды связывает с еврофорумом, вчера он очень старался, часто брал игру на себя и, думаю, что сумеет еще прибавить.

Это хорошо, что есть еще один спарринг - с футболистами Кипра, которые действуют в другом стиле, чем североирландцы. Значит, у Андрея Шевченко будет возможность попробовать и другие тактические схемы, а также бросить в бой тех игроков, которые по разным причинам не участвовали в предыдущих контрольных поединках. Хотя, думаю, что Шевченко со стартовым составом на первый поединок с Нидерландами уже определился».

Матч со сборной Северной Ирландии завершился для подопечных Андрея Шевченко победой. Впереди – последняя игра перед Евро-2020: матч с Кипром, который пройдет уже 7 июня.

Напомним, Зубков прокомментировал свой дебютный гол за сборную.

Источник: meta-ratings Павел Харченко
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Мирон Маркевич Андрей Шевченко

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