Вацко: «Разбрасываться такими футболистами как Малиновский – огромная роскошь»
Маркевич: «Если Украина добьется положительных результатов с Боснией и Финляндией, то к Петракову не будет вопросов по Малиновскому»
Опытный наставник высказал свое мнение о ситуации
14:10
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images
Украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение касательно невызова хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в сборную Украины.
«Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Не включение Руслана Малиновского – это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.
На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах».
Ранее свое мнение по этому поводу высказался и известный украинский журналист Виктор Вацко.