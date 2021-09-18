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Маркевич: «Если Украина добьется положительных результатов с Боснией и Финляндией, то к Петракову не будет вопросов по Малиновскому»

Опытный наставник высказал свое мнение о ситуации
Футбол Сборная Украины
14:10
Маркевич: «Если Украина добьется положительных результатов с Боснией и Финляндией, то к Петракову не будет вопросов по Малиновскому»
Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение касательно невызова хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в сборную Украины.

«Состав определяют не президент УАФ, не руководство УПЛ, не владельцы ФК и болельщики, а главный тренер. Он же формирует и список игроков, на которых рассчитывает. Не включение Руслана Малиновского – это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре наши ребята добьются положительных результатов с Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах».


Ранее свое мнение по этому поводу высказался и известный украинский журналист Виктор Вацко.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Мирон Маркевич Руслан Малиновский Александр Петраков

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