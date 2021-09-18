Маркевич: «Если Украина добьется положительных результатов с Боснией и Финляндией, то к Петракову не будет вопросов по Малиновскому»

Мирон Маркевич / Фото: Getty Images

Украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение касательно невызова хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского в сборную Украины.

На мой взгляд, Петракову, если все же, была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах».