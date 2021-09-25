«Александрия» вырвала победу у «Мариуполя» и нанесла им седьмое поражение в сезоне
Маркевич назвал причину очередного поражения «Мариуполя»
Команда упустила победу, лидируя по ходу встречи
Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 9 тура УПЛ:
«Нам не удалось сегодня продемонстрировать наши сильные качества, которые присущие нам. Я это связываю с довольно жестким графиком. В среду мы играли в Луцке кубковый матч. И так получилось, что мы вынуждены были играть дополнительное время. Плюс был тяжелый переезд из Луцка в Александрию – 12 часов ночью в автобусе. Это, безусловно, сказалось.
Хотя такие игры не можно отдавать. Во втором тайме, считаю, мы наладили игру. Но у нас много молодых игроков, которые делают свои первые шаги в Премьер-лиге. Например, Холод сыграл только две игры, Свитюха – 5. Естественно, что опыт зарабатывается именно за счет таких игр.
В принципе, есть положительные моменты, есть отрицательные. Проанализируем эту игру, проведем работу над ошибками и исправим ситуацию в следующих играх».
Команда проиграла уже седьмой раз за 9 туров. Лишь по одному разу «Мариуполь» играл вничью и побеждал.
Напомним, ранее «Мариуполь» узнал своего соперника в Кубке Украины.
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