Маркевич назвал причину очередного поражения «Мариуполя»

Остап Маркевич / фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 9 тура УПЛ:

Хотя такие игры не можно отдавать. Во втором тайме, считаю, мы наладили игру. Но у нас много молодых игроков, которые делают свои первые шаги в Премьер-лиге. Например, Холод сыграл только две игры, Свитюха – 5. Естественно, что опыт зарабатывается именно за счет таких игр.

В принципе, есть положительные моменты, есть отрицательные. Проанализируем эту игру, проведем работу над ошибками и исправим ситуацию в следующих играх».