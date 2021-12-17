Маркевич: «Сборная Украины превосходит оппонентов по Лиге наций»

Мирон Маркевич / Фото - УАФ

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич высказался относительно жеребьевки Лиги наций. Сборная Украины попала в группу дивизиона B с Шотландией, Ирландией и Арменией.

А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.

Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем.