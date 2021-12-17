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Маркевич: «Сборная Украины превосходит оппонентов по Лиге наций»
Экс-глава комитета национальных команд УАФ оценил результаты жеребьевки для «сине-желтых»
19:59
Мирон Маркевич / Фото - УАФ
Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич высказался относительно жеребьевки Лиги наций. Сборная Украины попала в группу дивизиона B с Шотландией, Ирландией и Арменией.
Я считаю, что жребий был удачным, на мой взгляд, наши ребята превосходят своих оппонентов. Кстати, сборная Украины постарается доказать свою силу уже в марте следующего года, когда встретится с теми же шотландцами в стыковом матче отбора на чемпионат мира.
А в том, что сразу четыре поединка в Лиге наций придется сыграть в июне, не вижу ничего страшного.
Чемпионат УПЛ заканчивается 21 мая и поскольку большинство наших сборников играет дома, то у тренерского штаба будет время, как следует подготовить их к испытаниям на международной арене. Главное, быть уверенными в своих возможностях и тогда с завоеванием путевки в Лигу А не должно возникнуть проблем.
Ранее главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк выразил надежду, что команда найдет способ победить Украину трижды.
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