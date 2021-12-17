Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта

Марк Мампасси / Фото - Globallookpress

Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил перспективы защитника Марка Мампасси в сборной Украины после перехода в «Локомотив».

Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.

Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются.