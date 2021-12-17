Маркевич заявил, что для перешедшего из «Шахтера» в «Локомотив» защитника дверь в сборную закрыта
Бывший тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич оценил перспективы защитника Марка Мампасси в сборной Украины после перехода в «Локомотив».
Стоило ли его продавать «Шахтеру» и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь».
Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, посмотрим.
Насчет российского гражданства? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы.
Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются.
Ранее в семье Мампасси опровергли возможность получения российского гражданства.
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