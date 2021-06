Матч Франция – Португалия смотрели из космоса

Тома Песке / Фото - twitter.com/Thom_astro

Матч между Францией и Португалией получился одним из самых зрелищных в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020. Топ-сборные выдали не только результативный, но и сверхдраматичный поединок, и вместе шагнули в плей-офф турнира.

Криштиану Роналду в этом матче оформил дубль и повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную, который до этого единолично удерживал экс-форвард сборной Ирана Али Даеи.

Матч проходил в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша – единственном на этом Евро, трибуны которого могут заполняться на 100% согласно решению UEFA и местных властей.

Однако интерес к игре французов и португальцев был настолько большим, что ее смотрели даже из космоса. В частности, это сделал французский космонавт Тома Песке, о чем сообщил на своей странице в Twitter и опубликовал соответствующее фото.

Watching #FRA #POR. We didn't have the easiest group to play in this edition of the #EURO2020 but that only makes the matches more interesting! https://t.co/MsWFm7uq2l pic.twitter.com/DfEGM1mKu8