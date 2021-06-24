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Матч Франция – Португалия смотрели из космоса

Футбол в невесомости
Футбол Евро-2020
19:10
Матч Франция – Португалия смотрели из космоса Тема дня
Тома Песке / Фото - twitter.com/Thom_astro

Матч между Францией и Португалией получился одним из самых зрелищных в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020. Топ-сборные выдали не только результативный, но и сверхдраматичный поединок, и вместе шагнули в плей-офф турнира.

Криштиану Роналду в этом матче оформил дубль и повторил мировой рекорд по количеству голов за национальную сборную, который до этого единолично удерживал экс-форвард сборной Ирана Али Даеи.

Матч проходил в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша – единственном на этом Евро, трибуны которого могут заполняться на 100% согласно решению UEFA и местных властей.

Фото - twitter.com/EURO2020

Однако интерес к игре французов и португальцев был настолько большим, что ее смотрели даже из космоса. В частности, это сделал французский космонавт Тома Песке, о чем сообщил на своей странице в Twitter и опубликовал соответствующее фото.

«Смотрю Франция – Португалия. Нам досталась не самая легкая группа, но от этого матчи только интереснее», – прокомментировал снимок космонавт.

В 1/8 финала Евро-2020 Франция сыграет против Швейцарии, а Португалия встретится с Бельгией.

Александр Черненко
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Теги

сборная Франции (футбол) сборная Португалии (футбол)

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