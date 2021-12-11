Матч с «Шерифом» был последним? Марлос не попал в заявку «Шахтера» на игру с «Александрией»

Сообщалось, что украинский бразилец не продлит контракт с «горняками»

Марлос / Фото - ФК Шахтер В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Александрия» примет «Шахтер». Встреча состоится уже сегодня, 11 декабря. Примечательно, что в заявку на матч не попал полузащитник «горняков» Марлос. Сообщалось, что натурализованный украинец не будет продлевать контракт с клубом. По всей видимости, поединок Лиги чемпионов против «Шерифа» (1:1) стал для хавбека последним в оранжево-черной футболке. Вратари: Пятов, Трубин Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо Ранее сообщалось, что Марлос уже определился с будущим клубом.