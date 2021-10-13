Матвиенко провел 200-й матч в карьере
Матвиенко: «Ничья с Боснией вообще нас не устраивает»
Защитник сборной Украины отметил, что результат матча не тот, которого хотели «сине-желтые»
16:02
Фото - УАФ
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко высказался в эфире Футбол NEWS относительно ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
Сложно говорить, потому что результат не тот, которого мы хотели. Ничья вообще нас не устраивает.
Считаю, что нужно реализовывать свои моменты, которые мы создаем, и не допускать ошибки в таких моментах, как тот, где мы пропустили гол.
Ранее полузащитник «сине-желтых» Сергей Сидорчук отметил поддержку трубун и сожаление из-за упущенной победы.