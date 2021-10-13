Сидорчук: «Всегда приятно выступать во Львове, но жаль, что не выиграли»

Хавбек сборной Украины – об упущенной победе над Боснией и Герцеговиной

Сергей Сидорчук / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился в эфире Футбол NEWS мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать.

Ранее экс-защитник «Шахтера» Сергей Ященко указал, чего сборной Украины не хватало в игре с боснийцами.