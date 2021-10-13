Экс-защитник «Шахтера» указал, чего сборной Украины не хватало в игре с боснийцами
Сидорчук: «Всегда приятно выступать во Львове, но жаль, что не выиграли»
Хавбек сборной Украины – об упущенной победе над Боснией и Герцеговиной
15:43
Сергей Сидорчук / Фото - Getty Images
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук поделился в эфире Футбол NEWS мыслями после ничьей в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам. Здесь всегда приятно играть.
Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать.
Ранее экс-защитник «Шахтера» Сергей Ященко указал, чего сборной Украины не хватало в игре с боснийцами.