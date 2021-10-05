Матвиенко рассказал, почему «Динамо» в матче с «Шахтером» играло от обороны

Команды поделили очки

Николай Матвиенко / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал для клубной пресс-службы ничью в матче с «Динамо» (0:0) в рамках десятого тура УПЛ:

«Мы больше вели игру. Так и предполагалось, ведь «Динамо» впереди на три очка и им было невыгодно бежать куда-то и забивать любой ценой. Поэтому они больше действовали от обороны».

Согласен, что «Шахтеру» не хватило реализации, не было футболиста, который бы замыкал последнюю передачу, как это до травмы делал Лассина Траоре?

«Конечно. К сожалению, Траоре выбыл на длительный срок, и нам всем его не хватает. Желаем ему скорейшего выздоровления и будем ждать возвращения».

Чем отличался этот поединок от Суперкубка и удалось ли выполнить установку Роберто Де Дзерби?

«Нужно посмотреть игру со стороны. Думаю, «Динамо» учло ошибки того матча и сыграло более сконцентрировано».

В этот раз обе команды, казалось, были чуть осторожнее, нежели в Суперкубке.

«Возможно, и так. Дистанция длинная, все еще впереди».

«Шахтер» не смог догнать «Динамо» в таблице УПЛ и разница между ними осталась трехочковой.

Напомним, Майкон заверил, что «горняки» обгонят киевлян в чемпионате.