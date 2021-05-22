Мбаппе достиг договоренности с «Реалом» – футбольный агент

Киллиан Мбаппе / Фото: psgtalk.com

Футбольный агент Бруно Сатин заявил, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал». Напомним, что французский нападающий парижан за сезон забил уже 40 голов.



Слова Сатина приводит Marca:

Он может остаться до истечения срока действия контракта и уйти свободным агентом следующим летом. История научила нас, что когда руководство ПСЖ не хочет, чтобы игрок уходил, они сделают все, чтобы он остался до момента, когда не будет принадлежать клубу.