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Мбаппе достиг договоренности с «Реалом» – футбольный агент
Француз близ к переезду в Испанию
10:11
Киллиан Мбаппе / Фото: psgtalk.com
Футбольный агент Бруно Сатин заявил, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал». Напомним, что французский нападающий парижан за сезон забил уже 40 голов.
Слова Сатина приводит Marca:
У меня есть информация, согласно которой Килиан Мбаппе и его семья достигли договоренности с «Реалом». Это касается личных условий игрока, но также нужно договориться с ПСЖ. Очевидно, что катарцы из ПСЖ не хотят отпускать Мбаппе.
Он может остаться до истечения срока действия контракта и уйти свободным агентом следующим летом. История научила нас, что когда руководство ПСЖ не хочет, чтобы игрок уходил, они сделают все, чтобы он остался до момента, когда не будет принадлежать клубу.
Напомним, что ПСЖ завоевал Кубок Франции.
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