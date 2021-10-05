Мбаппе: «Готов уйти из сборной Франции, если команда будет счастливее без меня»

Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал для портала Goal свое положение в национальной команде:

В один момент я почувствовал, что я начинаю становиться проблемой, тоже самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть, что я хотел занять слишком многого, и что без меня, следовательно, команда могла бы победить.

Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я встречался с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня «обезьяной» за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом, я не отрицаю, незабитый пенальти – моя вина».