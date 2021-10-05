Мбаппе: «Готов уйти из сборной Франции, если команда будет счастливее без меня»
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал для портала Goal свое положение в национальной команде:
«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции, и я всегда буду играть за свою национальную команду бесплатно. Но, прежде всего, я никогда не хотел создавать проблемы.
В один момент я почувствовал, что я начинаю становиться проблемой, тоже самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть, что я хотел занять слишком многого, и что без меня, следовательно, команда могла бы победить.
Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти.
Я встречался с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я ему высказал, что недоволен тем, что люди называли меня «обезьяной» за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией. При этом, я не отрицаю, незабитый пенальти – моя вина».
Нападающий не реализовал решающий пенальти в матче 1/8 Евро-2020 против сборной Швейцарии, из-за чего «трехцветные» достаточно рано покинули турнир. После того злополучного матча многие болельщики смешали игрока с грязью.
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