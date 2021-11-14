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Мбаппе вновь высказался о своем будущем

Контракт француза с ПСЖ истекает следующим летом
Футбол В Европе
14:49
Мбаппе вновь высказался о своем будущем
Килиан Мбаппе / фото - FFF

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался для AS после победы над Казахстаном (8:0) в матче отбора на чемпионат мира 2022:

«Бензема заслуживает всего того, что с ним происходит сейчас. Это великий игрок, который вошёл в историю «Мадрида». А теперь он вернулся и в сборную, и мы очень рады, что он у нас есть.

Мое будущее? Пока не знаю. Я здесь. И ранее я говорил, что провел тут 5 выдающихся лет, наслаждался каждым моментом и продолжаю наслаждаться. Впереди много прекрасных вещей и моментов, хотя я об этом уже говорил.

Произошедшее со мной прошлым летом закалило меня. Промах решающего пенальти на Евро... сорвавшийся трансфер... всё это проверка ментального состояния и ваших возможностей, и это сделало меня сильнее».

Бензема забил казахам дубль, а сам Мбаппе оформил покер.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает следующим летом, и все идет к тому, что француз перейдет в «Реал». Ранее сообщалось, что «сливочные» могут попробовать подписать его уже этой зимой.

Павел Харченко
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

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