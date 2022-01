«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную

Андрей Шевченко / Фото - Agencja Wyborcza.pl

В субботу, 15 января, «Дженоа» официально объявил об увольнении с поста главного тренера команды Андрея Шевченко. Украинский специалист руководил «грифонами» чуть более двух месяцев – всего 69 дней.

Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi. https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC

Несмотря на то, что удачными результатами с «Дженоа» Шевченко не может похвастаться – всего одна победа в 11-ти матчах, – но вряд ли его репутация после этого опыта серьезно подмочилась. Как раз напротив, многие мировые СМИ больше говорят о неадекватных решениях руководства «грифонов», нежели о провале Шевченко. За досрочное расторжение контракта украинский тренер получит 20 миллионов евро неустойки, но, судя по всему, не будет долго сидеть без работы.

Уже в субботу вечером итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что Шевченко ведет переговоры с Польской футбольной ассоциацией, которая активно ищет замену покинувшему пост главного тренера национальной сборной Паулу Соузе. Португальский специалист ранее расторг контракт с командой ради работы с бразильским «Фламенго».

#Poland’s Football Federation have shown interest for Andriy #Shevchenko as new coach of the National Team. Opened talks. #transfers