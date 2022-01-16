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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную

Накануне украинского специалиста уволили из «Дженоа»
Футбол В Европе
11:07
«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
Андрей Шевченко / Фото - Agencja Wyborcza.pl

В субботу, 15 января, «Дженоа» официально объявил об увольнении с поста главного тренера команды Андрея Шевченко. Украинский специалист руководил «грифонами» чуть более двух месяцев – всего 69 дней.

Несмотря на то, что удачными результатами с «Дженоа» Шевченко не может похвастаться – всего одна победа в 11-ти матчах, – но вряд ли его репутация после этого опыта серьезно подмочилась. Как раз напротив, многие мировые СМИ больше говорят о неадекватных решениях руководства «грифонов», нежели о провале Шевченко. За досрочное расторжение контракта украинский тренер получит 20 миллионов евро неустойки, но, судя по всему, не будет долго сидеть без работы.

Уже в субботу вечером итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter написал, что Шевченко ведет переговоры с Польской футбольной ассоциацией, которая активно ищет замену покинувшему пост главного тренера национальной сборной Паулу Соузе. Португальский специалист ранее расторг контракт с командой ради работы с бразильским «Фламенго».

Однако новость о переговорах Шевченко и Польской федерации не стала чем-то новым. Информация об этом несколько недель назад уже всплывала от самих поляков. В частности, интерес в интервью Interia подтверждал даже президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша.

«Он определенно интересный тренер, но у него есть контракт, который связывает его с «Дженоа», – сказал тогда функционер.

Однако сразу же был опубликован официальный релиз от Польского футбольного союза, в котором отмечалось, что организация не будет комментировать никакие слухи в СМИ до официального назначения нового наставника.

«Обращаем ваше внимание, что Польский футбольный союз не будет делать никаких заявлений о слухах в СМИ о новом главном тренере сборной Польши.

Когда будет объявлено о назначении нового главного тренера – это внутреннее решение организации. Комментариев по этому поводу не будет до тех пор, пока имя тренера не будет официально объявлено».

Однако теперь Шевченко, освобожденный от клубных обязательств, официально может вступить в переговоры. Ограничений, о которых говорил Кулеша, уже нет. Однако польские СМИ очень осторожно относятся к перспективе назначения Шевченко, говоря о том, что украинец не является единственной кандидатурой на пост главного тренера «бело-красных».

Журналисты Sport.pl после этого сообщения итальянского коллеги сразу же обратились к Польской ассоциации за комментарием, но услышали в ответ только насмешки.

«Сейчас идет телемост с участием трех фаворитов: Шевченко, Зидана и Беккенбауэра», – ответили в федерации журналисту Кубе Северину.

Шутки-шутками, но Польская федерация действительно рассматривает несколько кандидатов на пост главного тренера сборной. Основные – это Адам Навалка и Марсель Коллер.

«Журналист Николо Скира сообщил, что Андрей Шевченко входит в круг интересов Польской футбольной ассоциации. Не исключено, что легендарный футболист возглавит сборную Польши в мартовском плей-офф.

В настоящее время Адам Навалка является наиболее серьезным кандидатом на должность тренера. В последние дни Цезарий Кулеша также общался с другим польским тренером Марселем Коллером», – пишет Sportowe Fakty.

Журналист Роман Колтон в субботу написал, что на 99% новым-главным тренером сборной Польши станет Навалка, поэтому все разговоры о переговорах с Шевченко не имеют значения.

В качестве претендентов даже фигурирует фамилия Фабио Каннаваро, и об этом уже без каких-либо шуток написал Sport.wprost.pl. Якобы итальянец уже договорился с федерацией о подготовке программы работы.

«Фабио Каннаваро, который недавно встречался с Цезарием Кулешей, входит в число претендентов на замену Паулу Соузы. Итальянскому тренеру предстояло подготовить программу работы со штабом, которая понравилась главе Польской футбольной ассоциации».

Также не верит в перспективу назначения Шевченко и журналист Sport Onet Пшемыслав Гайцлер, который отмечает, что украинский специалист имеет наихудшие шансы среди претендентов.

«Теоретически ничто не мешает [Шевченко возглавить сборную Польши]. Однако у таких людей, как Марсель Коллер или Адам Навалка, больше шансов».

Андрей Шевченко / Фото - Newspix.pl / ABACA
Андрей Шевченко / Фото - Newspix.pl / ABACA

Sport.tvp.pl считает, что Шевченко в сборной Польши придется идти на понижение зарплаты по сравнению с «Дженоа» (Соуза зарабаотывал около 700 тысяч евро за сезон, Шевченко в «Дженоа» подписался на 2 миллиона), но задается вопросом, стоит ли самой Польской федерации идти на сотрудничество с украинцем, учитывая его опыт работы со сборной Украины.

«С одной стороны, Шевченко привел Украину к величайшему в истории успеху на Евро (четвертьфинал). С другой стороны, игра оставляла желать лучшего и, если не считать победы в матче со Швецией в 1/8 финала, выглядела довольно плохо».

Уже в марте сборной Польши предстоит сыграть в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 против сборной России. Это серьезное испытание, тренерскому штабу нужно время на подготовку к важным встречам, поэтому Польская футбольная ассоциация пообещала объявить о назначении нового тренера до 19 января. Счет идет на дни, и все может решиться в ближайшие часы.

Шевченко не является приоритетом сразу по нескольким причинам, однако мнение о его перспективах формировалось еще до его увольнения из «Дженоа», если же украинский специалист действительно серьезно вступил в переговоры, все может быстро поменяться. Так что вполне вероятно, что ближайшей весной в стыках мы будем активно болеть не только за сборную Украины.

Александр Черненко
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол) Дженоа

Комментарии 1

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16 января 2022г. 22:34
Зачем шеве Польша? Команда слабее Украины. Лучше возвращайся своих тренируй!
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