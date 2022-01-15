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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Дешевый популизм или как боссы «Дженоа» превратили красивую историю назначения Шевченко в фарс

«Грифоны» уволили украинца спустя 69 дней после назначения
Футбол Серия А (Италия)
15 января 16:00
Дешевый популизм или как боссы «Дженоа» превратили красивую историю назначения Шевченко в фарс
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

7-го ноября случилось знаковое событие, которое будто магнитом притянуло внимание тысяч украинских болельщиков к скромному итальянскому «Дженоа» – главным тренером команды был назначен Андрей Шевченко, который только летом праздновал вместе с национальной сборной выход в 1/4 финала Евро-2020.

К тому же, специалист стал лишь вторым в истории украинским тренером, который получил работу в чемпионате из «большой пятерки» (первым был Виктор Скрипник в «Вердере»).

Шевченко и Вондер / AC Genoa
Шевченко и Вондер

Клуб как раз недавно обрел новых владельцев – компанию 777 Partners, – которая завладела контрольным пакетом акций и начала перестройку команды с назначения специалиста с громким именем. Основатель корпорации Джош Вондер привез в Геную культовую для всей Италии личность, но заверил, что выбрал специалиста исключительно из-за профессиональных качеств:

«Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а затем станет центром нового проекта. Мы выбрали Шевченко не по имени. Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола».

Украинец приходил в генуэзский клуб в качестве человека, которому обещали центральное место в новом проекте команды. Ситуация же у коллектива была плачевная – 19-е место в таблице, 9 набранных очков и состав, который явно недотягивает до уровня Серии А.

Но специалиста быстро заверили – усиления будут. Нужно лишь потерпеть до января, а только потом начнется настоящая работа. То есть в клубе сразу осознавали, что чудес ждать не стоит, и только кропотливая работа тренера и точечные усиления в зимнее трансферное окно спасут клуб от вылета. Да и сам Шевченко понимал сложность своего положения:

«Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы это все понимаем. Ничего легкого не будет. Надо работать. Если останемся в серии А – будет, как выиграть ЛЧ».

Лигу чемпионов Андрей Николаевич в своей карьере выигрывал, а вот помочь «грифонам» остаться в Серии А уже не выйдет. Спустя чуть больше чем через два месяца после назначения украинцу указали на дверь.

Очевидно, что специалисту не удалось полностью поставить коллектив на ноги, а результаты выглядят такими же катастрофическими, как были до его прихода – за 11 матчей под руководством украинца «грифоны» набрали только 3 очка и лишь единожды одержали победу, обыграв «Салернитану» в Кубке.

Так может Шевченко просто не справился со своей работой?

Совершить чудо специалисту не удалось, но увольнения его именно сейчас выглядит очень странным, учитывая, что в клубе только начали совершать обещанные трансферы, а команда трижды за последние 4 матча показала зубы, отобрав очки у грозной «Аталанты» и очень непростого «Сассуоло», а также, чуть не выбив «Милан» из Кубка Италии, ведя в счете до 74-й минуты, и уступив лишь в экстратайме.

Авторитетный ресурс Football Italia пишет, что сегодня утром отношения между руководством команды и тренером накалились до предела, так как он требовал немедленно подписать Алексея Миранчука и Надийема Амири. Напряженная ситуация стала последней каплей, которая и решила судьбу специалиста в Генуе.

Но вся эта история оставляет за собой неприятное ощущение, будто в клубе никто всерьез и не верил в Шевченко. «Столбу нового проекта» дали проработать лишь 69 дней, а когда тот не смог достичь краткосрочных результатов, то быстро избавились, так и не позволив ему потренировать новых игроков, которых ему с первых дней обещали подписать в январе.

Единственное, что могло бы это объяснить – назначение Шевченко изначально было маркетинговым ходом. А слова владельца «Дженоа» о «вере в прогрессивные идеи» и впечатления от «уникального видения футбола» Шевченко – всего лишь дешевый популизм.

Владельцы приняли клуб в плачевном положении и им нужно было воодушевить фанатов и спонсоров. А что как не приглашение легенды итальянского футбола и обладателя «Золотого мяча» могло бы заставить людей поверить в чудо?

На ближайшие матчи боссы генуэзского клуба нашли того, кто будет руководить командой. Но, по информации СМИ, вскоре на замену специалисту придет экс-тренер «Вольфсбурга» и «Герты» Бруно Лаббадиа. Также и ходят слухи о возвращении Давиде Баллардини, вместо которого Шевченко и пришел в команду. В случае назначения второго вся эта ситуация окончательно превратиться в сплошной фарс. 

Сам Шевченко теперь получит компенсацию в размере 20 миллионов евро – неплохой доход, как за 69 дней работы.

Но в Генуе украинец получил немного больше, чем просто деньги: бесценный опыт управления кризисной командой и понимание того, какие проекты стоит выбирать, а какие являются заведомо провальными.

Павел Харченко
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(Голосов: 14)

Теги

Андрей Шевченко Дженоа

Комментарии 5

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15 января 2022г. 21:53
тупого дурачка пригласили тренером, а он обосрался
0 0
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15 января 2022г. 21:08
Никогда из Шевченко не будет классного тренера.Он по природе ведомый.Берлускони выманил его в Милан,дал ему хорошую зарплату,женил на бывшей любовнице своего сына и сбагрил в Англию.Там ,зная,что он из себя представляет,его тоже поторопились спихнуть подальше.В киеве думали,что авторитет бывшего хорошего игрока поможет Шевченко стать и хорошим тренером.Но,увы. Думаю,что его жена всё время тянула его в Италию - там у неё всё схвачено,там она как рыба в воде.Ну и вот ,поехал...Только опозорился.На мой взляд ему нужно давать в Киеве детскую футбольную школу.Это его уровень.
0 1
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16 января 2022г. 01:22
А кто из тренеров не "ведОмый"? Все абсолютно. Кто-то спит с 15-летними пацанами и пьяный из английского гей-клуба возвращается ночью - а утром на тренировку, и это АПЛ. Кто-то бухает и вдрызг пьяный даёт указания футболистам. Кто-то дарит любовнице нефтяную вышку, но жлобится купить талантливого игрока. Шевченко напорядок лучше всех этих "европейских" квалификаций и тренеров. Ну и женили, ну Берлускони, а не Кучма или Путин; и жена не Наоми Кэмпбелл, и Андрея хвалят Зинченко, Лучкевич, Ярмоленко, Миколенко (когда такое было, чтобы игроки тренера хвалили) - все, кто с ним сталкивался профессионально - остались довольны. Твиттер и инстаграм чуть не рухнули от негодования итальянских (!!!!!!!!!!!!) болельщиков, да и украинских тоже. Пришёл дядя и начал учить Андрея Шевченко кардинально противоположному мышлению футбола. Шевченко отказался. Повторюсь, хозяин в клубе один - и это тренер. Ему надо дать время и по возможности деньги на нужные трансферы, и он выведет команду на высокий уровень постепенно. Денег не дали и начали каждый шаг проверять и указывать, что он всё делает неправильно. Андрей поругался и ушёл. Но прессе сказали, что его уволили. Он не будет выполнять чьи-то указания - это каждый футболист знает. Он привык, что ему доверяют и смотрят на его работу, иногда корректируя что-то либо советуясь с ним. А здесь пришли и начали чёткие армейские указания давать - ну и нафиг такое надо? Многие, кто знает его - все говорят, что он либо работает самостоятельно, выстраивая свою линию - либо вообще не работает, если начинают лезть с указаниями, не разбираясь ни в чём. Это всё равно что арабские шейхи начнут советовать Гвардиоле, какого футболиста брать, а какого выбросить. Нет - Гвардиоле дали деньги и доверили команду наивысшего уровня - он берёт всех, кто уже готовый и знакомый всему миру футболист - вот так и выигрывает Манчестер Сити. Это не ахметовский пьяный "Олимпик" на тренировке - это настоящий футбол Англии так делает.
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16 января 2022г. 11:24
Пророк, невероятно .Сиди ,и помалкивай.Специалист нашелся,или сам не обсирался в своей никчёмной жизни.Заработай пойди 20лямов за 69дней.И вообще,кому нужны твои комментарии?Давай на телевидение тогда.Хоть посмотрю на твою рожу..У верен,что ты ещё пацан,не повидавший жизни...
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15 января 2022г. 18:48
Отличная статья - всё по сути и так, как есть на самом деле. Можно не соглашаться со статьёй, можно не соглашаться вообще ни с чем. Но факт номер один - требовать за пару месяцев работы, чтобы Шевченко вывел команду чуть ли не в чемпионы - это надо с головой не дружить. Минимум полгода Грановская дала Фрэнку Лэмпарду - живой легенде Челси. И с ним попрощались. С Шевченко попрощались сразу. Ему просто вообще не дали работать. В команде хозяин всегда один - это тренер. Игроки должны чётко выполнять указания тренера. Деньги вообще ни при чём. Ну вот Гвардиола от арабских шейхов получает сколько надо - ну и берёт звёзд, которые уже состоялись в футболе, поэтому будут играть идеально. Ну вот Манчестер Юнайтед взяли Роналду - ну вот только он и тянет команду вверх, забивая голы один за другим. У Шевченко ни времени, ни денег не было на всё это. А дайте ему в Дженоа Месси и Роналду с Неймаром - ну вот он и успех. Так работает вся АПЛ - там нет футбола, там скупка уже готовых игроков, которые забивают голы, потому что других в АПЛ не берут. Только уже состоявшихся - именно Роналду самый яркий пример.
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