Дешевый популизм или как боссы «Дженоа» превратили красивую историю назначения Шевченко в фарс

«Грифоны» уволили украинца спустя 69 дней после назначения

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

7-го ноября случилось знаковое событие, которое будто магнитом притянуло внимание тысяч украинских болельщиков к скромному итальянскому «Дженоа» – главным тренером команды был назначен Андрей Шевченко, который только летом праздновал вместе с национальной сборной выход в 1/4 финала Евро-2020.

К тому же, специалист стал лишь вторым в истории украинским тренером, который получил работу в чемпионате из «большой пятерки» (первым был Виктор Скрипник в «Вердере»).

Шевченко и Вондер / AC Genoa Шевченко и Вондер

Клуб как раз недавно обрел новых владельцев – компанию 777 Partners, – которая завладела контрольным пакетом акций и начала перестройку команды с назначения специалиста с громким именем. Основатель корпорации Джош Вондер привез в Геную культовую для всей Италии личность, но заверил, что выбрал специалиста исключительно из-за профессиональных качеств:

«Мы искали человека, который проведет команду до конца сезона, а затем станет центром нового проекта. Мы выбрали Шевченко не по имени. Он очень умный человек, мы были поражены его идеями, его анализом, он очень современен, умеет мотивировать игроков. Не было ни одного человека, который сказал бы о нем плохое слово. Таких тренеров очень мало в мире футбола».

Украинец приходил в генуэзский клуб в качестве человека, которому обещали центральное место в новом проекте команды. Ситуация же у коллектива была плачевная – 19-е место в таблице, 9 набранных очков и состав, который явно недотягивает до уровня Серии А.

Но специалиста быстро заверили – усиления будут. Нужно лишь потерпеть до января, а только потом начнется настоящая работа. То есть в клубе сразу осознавали, что чудес ждать не стоит, и только кропотливая работа тренера и точечные усиления в зимнее трансферное окно спасут клуб от вылета. Да и сам Шевченко понимал сложность своего положения:

«Наша задача – побыстрее вернуть ведущих игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Нас ждут очень тяжелые матчи, мы это все понимаем. Ничего легкого не будет. Надо работать. Если останемся в серии А – будет, как выиграть ЛЧ».

Лигу чемпионов Андрей Николаевич в своей карьере выигрывал, а вот помочь «грифонам» остаться в Серии А уже не выйдет. Спустя чуть больше чем через два месяца после назначения украинцу указали на дверь.

Очевидно, что специалисту не удалось полностью поставить коллектив на ноги, а результаты выглядят такими же катастрофическими, как были до его прихода – за 11 матчей под руководством украинца «грифоны» набрали только 3 очка и лишь единожды одержали победу, обыграв «Салернитану» в Кубке.

Так может Шевченко просто не справился со своей работой?

Совершить чудо специалисту не удалось, но увольнения его именно сейчас выглядит очень странным, учитывая, что в клубе только начали совершать обещанные трансферы, а команда трижды за последние 4 матча показала зубы, отобрав очки у грозной «Аталанты» и очень непростого «Сассуоло», а также, чуть не выбив «Милан» из Кубка Италии, ведя в счете до 74-й минуты, и уступив лишь в экстратайме.

Авторитетный ресурс Football Italia пишет, что сегодня утром отношения между руководством команды и тренером накалились до предела, так как он требовал немедленно подписать Алексея Миранчука и Надийема Амири. Напряженная ситуация стала последней каплей, которая и решила судьбу специалиста в Генуе.

Но вся эта история оставляет за собой неприятное ощущение, будто в клубе никто всерьез и не верил в Шевченко. «Столбу нового проекта» дали проработать лишь 69 дней, а когда тот не смог достичь краткосрочных результатов, то быстро избавились, так и не позволив ему потренировать новых игроков, которых ему с первых дней обещали подписать в январе.

Единственное, что могло бы это объяснить – назначение Шевченко изначально было маркетинговым ходом. А слова владельца «Дженоа» о «вере в прогрессивные идеи» и впечатления от «уникального видения футбола» Шевченко – всего лишь дешевый популизм.

Владельцы приняли клуб в плачевном положении и им нужно было воодушевить фанатов и спонсоров. А что как не приглашение легенды итальянского футбола и обладателя «Золотого мяча» могло бы заставить людей поверить в чудо?

На ближайшие матчи боссы генуэзского клуба нашли того, кто будет руководить командой. Но, по информации СМИ, вскоре на замену специалисту придет экс-тренер «Вольфсбурга» и «Герты» Бруно Лаббадиа. Также и ходят слухи о возвращении Давиде Баллардини, вместо которого Шевченко и пришел в команду. В случае назначения второго вся эта ситуация окончательно превратиться в сплошной фарс.

Сам Шевченко теперь получит компенсацию в размере 20 миллионов евро – неплохой доход, как за 69 дней работы.

Но в Генуе украинец получил немного больше, чем просто деньги: бесценный опыт управления кризисной командой и понимание того, какие проекты стоит выбирать, а какие являются заведомо провальными.