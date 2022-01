Дешевый популизм или как боссы «Дженоа» превратили красивую историю назначения Шевченко в фарс

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

7-го ноября случилось знаковое событие, которое будто магнитом притянуло внимание тысяч украинских болельщиков к скромному итальянскому «Дженоа» – главным тренером команды был назначен Андрей Шевченко, который только летом праздновал вместе с национальной сборной выход в 1/4 финала Евро-2020.

К тому же, специалист стал лишь вторым в истории украинским тренером, который получил работу в чемпионате из «большой пятерки» (первым был Виктор Скрипник в «Вердере»).

Клуб как раз недавно обрел новых владельцев – компанию 777 Partners, – которая завладела контрольным пакетом акций и начала перестройку команды с назначения специалиста с громким именем. Основатель корпорации Джош Вондер привез в Геную культовую для всей Италии личность, но заверил, что выбрал специалиста исключительно из-за профессиональных качеств:

Украинец приходил в генуэзский клуб в качестве человека, которому обещали центральное место в новом проекте команды. Ситуация же у коллектива была плачевная – 19-е место в таблице, 9 набранных очков и состав, который явно недотягивает до уровня Серии А.

Но специалиста быстро заверили – усиления будут. Нужно лишь потерпеть до января, а только потом начнется настоящая работа. То есть в клубе сразу осознавали, что чудес ждать не стоит, и только кропотливая работа тренера и точечные усиления в зимнее трансферное окно спасут клуб от вылета. Да и сам Шевченко понимал сложность своего положения:

Лигу чемпионов Андрей Николаевич в своей карьере выигрывал, а вот помочь «грифонам» остаться в Серии А уже не выйдет. Спустя чуть больше чем через два месяца после назначения украинцу указали на дверь.

Очевидно, что специалисту не удалось полностью поставить коллектив на ноги, а результаты выглядят такими же катастрофическими, как были до его прихода – за 11 матчей под руководством украинца «грифоны» набрали только 3 очка и лишь единожды одержали победу, обыграв «Салернитану» в Кубке.

Так может Шевченко просто не справился со своей работой?

Совершить чудо специалисту не удалось, но увольнения его именно сейчас выглядит очень странным, учитывая, что в клубе только начали совершать обещанные трансферы, а команда трижды за последние 4 матча показала зубы, отобрав очки у грозной «Аталанты» и очень непростого «Сассуоло», а также, чуть не выбив «Милан» из Кубка Италии, ведя в счете до 74-й минуты, и уступив лишь в экстратайме.

#MilanGenoa: all the goals from every angle #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan@skrill pic.twitter.com/37CxYOF0G7