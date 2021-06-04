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Месси: «Доволен результатом, хоть нам и не удалось победить»

Гол капитана не помог аргентинцам одержать победу
Футбол Сборные
09:05
Месси: «Доволен результатом, хоть нам и не удалось победить»
Лионель Месии / фото - The Guardian

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался на официальной странице национальной команды в Twitter о матче с Чили:

«Прошло много времени с тех пор, как мы последний раз собирались вместе. Было нелегко вернуться. Но мне кажется, что периодами мы показывали неплохую игру. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось одержать победу.

Шаг за шагом мы снова должны стать сильнее.

Это был особенный матч — первый без Марадоны. Мы знаем, что для него значила национальная команда, и знаем, что он был с нами».

Сборная Аргентины встречалась со сборной Чили в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

Команды разошлись миром. Сам Месси реализовал удар с точки, но этого оказалось недостаточно для победы.

Перед матчем состоялась церемония открытия статуи Диего Марадоны при участии аргентинских игроков. Этот матч стал первым официальным поединком для аргентинцев после смерти их вечной легенды.

Напомним, ранее стало известно место проведения многострадального Кубка Америки.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси сборная Аргентины (футбол) Диего Марадона

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