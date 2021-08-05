Месси может сыграть против Роналду на этих выходных, но есть одно условие

Легенды могут снова сойтись между собой на поле

Криштиану Роналду и Лионель Месси / фото - The Independent

В это воскресенье, 8 августа, «Барселона» на стадионе имени Йогана Кройфа примет туринский «Ювентус» в полутоварищеском матче за Кубок Жоана Гампера.

Таким образом, мы сможем снова увидеть противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Но увидеть это зрелище может помешать тот факт, что Месси до сих пор не продлил контракт с каталонским клубом. С июля текущего года он является свободным агентом и не может выходить на поле в «сине-гранатовой» футболке пока не подпишет новое соглашение.

Ситуация с контрактом Роналду также неоднозначная: СМИ спекулируют на этой теме, сватая игрока то в ПСЖ, то в МЮ, и даже в мадридский «Реал». Но пока что португалец вернулся к тренировкам с «зебрами» и готов ехать в Каталонию на этот матч.

Ранее сообщалось, что Месси уже прибыл в Барселону и готов заключить новый контракт со своим родным клубом. Если такое случиться – то он сыграет против «Ювентуса» на этих выходных.

Последний раз игроки встречались между собой на групповом этапе минувшего розыгрыша ЛЧ. В первом матче каталонцы одержали победу, но во втором уже итальянцы взяли верх над соперником.

Напомним, экономист объяснил, почему финансовое положение всей Примеры зависит от Месси.