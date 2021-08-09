Месси уже в Париже!

Аргентинец готов подписать контракт с местным клубом

Лионель Месси / фото - SI

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл во Францию для подписания контракта с ПСЖ, сообщает журналист Nicolo Shcira.

Игрок готов пройти медобследование и в ближайшие часы подписать контракт с новым клубом.

В парижском аэропорту и возле офиса французского гранда собрались сотни болельщиков, чтобы встретить звездного новичка команды.

Ранее состоялась прощальная пресс-конференция Месси в «Барселоне», где игрок не смог сдержать слез. Аргентинец не смог остаться в родном клубе из-за финансовых правил Примеры.