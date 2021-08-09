ПСЖ может объявить о переходе Месси уже 9 августа
Месси уже в Париже!
Аргентинец готов подписать контракт с местным клубом
15:42
Лионель Месси / фото - SI
Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл во Францию для подписания контракта с ПСЖ, сообщает журналист Nicolo Shcira.
Игрок готов пройти медобследование и в ближайшие часы подписать контракт с новым клубом.
В парижском аэропорту и возле офиса французского гранда собрались сотни болельщиков, чтобы встретить звездного новичка команды.
In Paris right now. #Messi— Reshad Rahman (@ReshadRahman_) August 9, 2021
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Ранее состоялась прощальная пресс-конференция Месси в «Барселоне», где игрок не смог сдержать слез. Аргентинец не смог остаться в родном клубе из-за финансовых правил Примеры.
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