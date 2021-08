Месси уже в Париже!

Лионель Месси / фото - SI

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси прибыл во Францию для подписания контракта с ПСЖ, сообщает журналист Nicolo Shcira.

Игрок готов пройти медобследование и в ближайшие часы подписать контракт с новым клубом.

В парижском аэропорту и возле офиса французского гранда собрались сотни болельщиков, чтобы встретить звездного новичка команды.

In Paris right now. #Messi



pic.twitter.com/1V8Qi1omxK