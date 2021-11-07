Первая лига. «Полесье» Калитвинцева не может оторваться от зоны вылета, «Металлист» укрепил лидерство
«Металлист» назвал дату представления очередного бразильского новичка
О подписании легионера официально объявит Ярославский
16:53
Паулиньо Бойя / Фото - ФК Металлист
Бразильский вингер Паулиньо Бойя вскоре будет представлен в качестве игрока «Металлиста». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что президент «желто-синих» Александр Ярославский официально объявит о подписании футболиста перед календарным матчем против «Прикарпатья». Он состоится 13 ноября.
23-летний Бойя является воспитанником «Сан-Паулу», которому и принадлежит. Текущий сезон проводит в аренде «Жувентуде», где стабильно попадал в основной состав.
Ранее «Металлист» уверенно переиграл «Ужгород» (2:0).
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