Михайленко назвал решение де Бура, которое стало ключевым в матче с Украиной

Дмитрий Михайленко / Фото - СК Днепр-1

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал о решении наставника сборной Нидерландов Франка де Бура приведшем к победе его подопечных в матче Евро-2020 против Украины (2:3).

Даже накануне поединка было еще много разговоров, на какой схеме остановится тренер нидерландцев Франк де Бур: 1–5–3–2 или 1–4–3–3? Однако, на мой взгляд, наставник принял правильное решение, взяв на вооружение 1–3–5–2 с нападающим Мемфисом Депаем часто действовавшим с глубины поля.

Все же, принимая во внимание, что наша сборная, как правило, играет лишь с одним форвардом, то эффективнее было укрепить среднюю зону, что позволило бы иметь преимущество в контроле мяча. Этот план сработал.

Благодаря интенсивности перемещений в центре поля Френки де Йонга, Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, успевавшего остро действовать, как вблизи ворот Георгия Бущана, так искусно подыгрывать партнерам, игровое превосходство хозяев, сомнений не вызывало.