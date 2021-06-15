Михайленко назвал решение де Бура, которое стало ключевым в матче с Украиной
Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал о решении наставника сборной Нидерландов Франка де Бура приведшем к победе его подопечных в матче Евро-2020 против Украины (2:3).
Если откровенно, то меня приятно удивил зрелищный футбол в исполнении обеих сборных, несмотря на то, что в их составах хватало молодежи, не имеющей опыта выступлений на таком высоком уровне.
Даже накануне поединка было еще много разговоров, на какой схеме остановится тренер нидерландцев Франк де Бур: 1–5–3–2 или 1–4–3–3? Однако, на мой взгляд, наставник принял правильное решение, взяв на вооружение 1–3–5–2 с нападающим Мемфисом Депаем часто действовавшим с глубины поля.
Все же, принимая во внимание, что наша сборная, как правило, играет лишь с одним форвардом, то эффективнее было укрепить среднюю зону, что позволило бы иметь преимущество в контроле мяча. Этот план сработал.
Благодаря интенсивности перемещений в центре поля Френки де Йонга, Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, успевавшего остро действовать, как вблизи ворот Георгия Бущана, так искусно подыгрывать партнерам, игровое превосходство хозяев, сомнений не вызывало.
Напомним, гол Романа Яремчука Нидерландам позволил ему войти в топ-10 бомбардиров сборной Украины.
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