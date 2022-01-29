Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном»

Руководство «ирисок» из трех кандидатов выбрало англичанина
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:11
Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном»
Фрэнк Лэмпард / Фото - Sky Sports

43-летний специалист Фрэнк Лэмпард возглавит «Эвертон». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, помимо англичанина на должность главного тренера претендовали Витор Перейра и Данкан Фергюсон. Руководство «ирисок» провело переговоры с тремя кандидатами.

В пятницу, 28 января Лэмпард успешно прошел собеседование. Бывшему наставнику «Челси» и «Дерби» был предложен контракт.

Ранее «Эвертон» уволил с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. В январе в команду из «Динамо» перешел защитник Виталий Миколенко.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эвертон Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Руни сообщил, что не будет тренировать Миколенко
Руни сообщил, что не будет тренировать Миколенко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 января 18:07
Миколенко поделился совместной фотографией с Усиком
Миколенко поделился совместной фотографией с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 января 16:59
Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»
Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
27 января 13:27
«Эвертон» Миколенко отказался от идеи назначить португальского тренера
«Эвертон» Миколенко отказался от идеи назначить португальского тренера
Футбол Премьер-Лига (Англия)
25 января 14:15
Анчелотти еще летом хотел видеть Миколенко в «Эвертоне»
Анчелотти еще летом хотел видеть Миколенко в «Эвертоне»
Футбол Украинские легионеры
24 января 21:17
«Эвертон» Миколенко близок к назначению экс-тренера «Фенербахче»
«Эвертон» Миколенко близок к назначению экс-тренера «Фенербахче»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
24 января 07:45

Новости: Футбол

Голкипер «Черноморца»: «С «Приштиной» у нас уже многое получалось»
Голкипер «Черноморца»: «С «Приштиной» у нас уже многое получалось»
Украинская Премьер-лига
11:17
Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном»
Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
10:11
Вице-президент «Ворсклы» заявил, что возвращение «Металлиста» и «Днепра» – не главное в возрождении УПЛ
Вице-президент «Ворсклы» заявил, что возвращение «Металлиста» и «Днепра» – не главное в возрождении УПЛ
Украинская Премьер-лига
09:51
«Нант» стал первым четвертьфиналистом Кубка Франции
«Нант» стал первым четвертьфиналистом Кубка Франции
Лига 1 (Франция)
09:24
«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
«Сампдория» выиграла борьбу за Супрягу. Форвард «Динамо» уйдет в аренду с правом выкупа
Украинская Премьер-лига
07:58
Хет-трик Рондона принес Венесуэле разгомную победу. Не отправившийся с «Динамо» на сбор Рамирес так и не сыграл
Хет-трик Рондона принес Венесуэле разгомную победу. Не отправившийся с «Динамо» на сбор Рамирес так и не сыграл
Чемпионат мира по футболу
07:18
Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»
Кополовец: «К сожалению, скоро будет больше геев, чем нормальных людей»
Украинская Премьер-лига
28 января 22:43
Суркис: «Родригеш – очень сильный футболист, но стучать по скамейке мне не надо»
Суркис: «Родригеш – очень сильный футболист, но стучать по скамейке мне не надо»
Украинская Премьер-лига
28 января 22:21
Воробей: «Не думаю, что кто-то сможет вклиниться в борьбу «Динамо» и «Шахтера»
Воробей: «Не думаю, что кто-то сможет вклиниться в борьбу «Динамо» и «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
28 января 22:01
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
9
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости