Лэмпард близок к назначению в «Эвертон»
Миколенко будет тренировать легенда. Лэмпард успешно прошел переговоры с «Эвертоном»
Руководство «ирисок» из трех кандидатов выбрало англичанина
10:11
Фрэнк Лэмпард / Фото - Sky Sports
43-летний специалист Фрэнк Лэмпард возглавит «Эвертон». Об этом в своем твиттере сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, помимо англичанина на должность главного тренера претендовали Витор Перейра и Данкан Фергюсон. Руководство «ирисок» провело переговоры с тремя кандидатами.
В пятницу, 28 января Лэмпард успешно прошел собеседование. Бывшему наставнику «Челси» и «Дерби» был предложен контракт.
Ранее «Эвертон» уволил с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. В январе в команду из «Динамо» перешел защитник Виталий Миколенко.
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