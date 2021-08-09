Миколенко: «Динамо» должно побеждать в каждом матче, неважно, как играет «Шахтер»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital по поводу победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:1).

Луческу связывается с Эмилом Карасом, и тот передает его указания. Надеюсь, что завтра он уже будет с нами. Мистер говорил, что не будет разницы, если мы сегодня выиграем, а через три дня проиграем. Неважно, как играет «Шахтер», мы должны побеждать в каждом матче.

Спор между Шапаренко и де Пеной в эпизоде с нереализованным пенальти? Не хочу это комментировать. Это командные дела, не нужно лезть в это. Ребята сами разберутся.

Дебютный гол Сироты? Даже не знал, что он первый забил. Но если честно, то молодец, немного успокоил игру.