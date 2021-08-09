Миколенко: «Динамо» должно побеждать в каждом матче, неважно, как играет «Шахтер»
Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался в эфире ПРОФУТБОЛ Digital по поводу победы в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против «Зари» (2:1).
Морально было немного тяжело. Получился настоящий триллер. Надеюсь, болельщикам на стадионе понравилось. Было заметно, что много людей болели за нас на стадионе, но все-таки больше – за «Зарю». Любая победа важна – неважно, «Заря» это, следующий «Минай» или «Ингулец». 3 очка прежде всего. Конечно, рады, что победили «Зарю» на выезде.
Луческу связывается с Эмилом Карасом, и тот передает его указания. Надеюсь, что завтра он уже будет с нами. Мистер говорил, что не будет разницы, если мы сегодня выиграем, а через три дня проиграем. Неважно, как играет «Шахтер», мы должны побеждать в каждом матче.
Спор между Шапаренко и де Пеной в эпизоде с нереализованным пенальти? Не хочу это комментировать. Это командные дела, не нужно лезть в это. Ребята сами разберутся.
Дебютный гол Сироты? Даже не знал, что он первый забил. Но если честно, то молодец, немного успокоил игру.
Ранее полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский объяснил, почему снял футболку во время празднования гола.