Миколенко и Довбыка хотят наградить за выступление на Евро-2020

Власти Черкасс намерены поощрить уроженцев города

Виталий Миколенко / Фото - Getty Images

Местные власти Черкасс намерены вынести на одну из ближайших сессий вопрос о поощрении двух уроженцев города, выступивших на Евро-2020 в составе сборной Украины.

Так, наградить хотят защитника «Динамо» Виталия Миколенко. Также могут быть отмечены заслуги нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка.

Отметим, что форвард отличился забитым мячом в концовке матча против Швеции (2:1). Его гол вывел команду Андрея Шевченко в четвертьфинал турнира.

Ранее известный агент Алекс Великих сообщил, что «Милан» – фаворит на покупку Миколенко.