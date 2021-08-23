Миколенко: «На «Динамо» играть уютнее, но на «Олимпийском» результаты лучше»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко высказался относительно разгромной победы над «Десной» в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (4:0). Также игрок сравнил встречи на НСК «Олимпийский» и стадионе им. В. Лобановского.

Поздравили ли с дебютом Шкурина и Антюха? Чего-то особенного не было - пожали руки, поздравили. Денис Антюх вообще вышел в основном составе, и, честно говоря, как он влился в команду и понимает рисунок игры, никто даже не мог сказать бы, что это его дебютная игра.

Как показывает статистика, на НСК «Олимпийский» у нас лучше результаты. Но сегодня удалось прервать эту неприятную серию, ведь последний раз здесь выигрывали с «Олимпиком», а потом не удавалось порадовать результатом. Тем не менее, на «Динамо» мне уютнее, поскольку это наш домашний стадион. Я еще, выступая в Академии, играл на нем, поэтому он родной.

Хотел бы поблагодарить как тех, кто пришел сегодня на стадион, а также тех, кто остался дома и, смотря игру по телевизору, болел за нас, что они уделяют свое время в выходной день народной команде. Также хочу поздравить всех с наступающим праздником.