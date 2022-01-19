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Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера

Накануне команду возглавил Данкан Фергюсон
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:00
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Виталий Миколенко / Фото - АПЛ

Защитник Виталий Миколенко пропустил тренировку «Эвертона». Об этом сообщает LiverpoolWorld.

18 января Данкан Фергюсон временно возглавил команду. Специалист уже успел провести первое занятие с командой.

Украинец не присутствовал на тренировке – причины не называются. Также по разным причинам отсутствовали Аллан, Фабиан Делф и Том Дэвис.

Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес был уволен с должности главного тренера «Эвертона». Сообщалось, что Миколенко приобретался под испанского специалиста.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Данкан Фергюсон

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