Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера

Накануне команду возглавил Данкан Фергюсон

Виталий Миколенко / Фото - АПЛ

Защитник Виталий Миколенко пропустил тренировку «Эвертона». Об этом сообщает LiverpoolWorld.

18 января Данкан Фергюсон временно возглавил команду. Специалист уже успел провести первое занятие с командой.

Украинец не присутствовал на тренировке – причины не называются. Также по разным причинам отсутствовали Аллан, Фабиан Делф и Том Дэвис.

Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес был уволен с должности главного тренера «Эвертона». Сообщалось, что Миколенко приобретался под испанского специалиста.