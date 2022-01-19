Миколенко снова ждут перемены. Владелец «Эвертона» намерен продать клуб
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Накануне команду возглавил Данкан Фергюсон
19:00
Виталий Миколенко / Фото - АПЛ
Защитник Виталий Миколенко пропустил тренировку «Эвертона». Об этом сообщает LiverpoolWorld.
18 января Данкан Фергюсон временно возглавил команду. Специалист уже успел провести первое занятие с командой.
Украинец не присутствовал на тренировке – причины не называются. Также по разным причинам отсутствовали Аллан, Фабиан Делф и Том Дэвис.
Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес был уволен с должности главного тренера «Эвертона». Сообщалось, что Миколенко приобретался под испанского специалиста.
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