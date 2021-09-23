Миколенко: «Я взял кое-что очень важное от Ярмоленко и Яремчука»

Фото: пресс-служба Динамо

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко в шоу «BurBuzz» рассказал о том, как нужно правильно тренироваться.

– Во-первых, что взял очень важное, считаю, от Ярмоленко и Яремчука. Рома давно мне говорил, что нужно в зал ходить, работать, поддерживать форму, а не только бегать тренироваться. Нужно еще и в зале работать хорошо.

- Быть физически крепким?

– Да даже всякие проблемы. Ты приходишь, восстанавливаешься. Надо уделять время своему телу, здоровью.

- В Украине не так много этому времени уделяют?

– Это, можно сказать, ментальность. Яремчук давно мне говорил, когда я только в сборную приехал на дебютный сбор. Он мне сразу говорил, что нужно в зал ходить и работать. И Ярмоленко говорил мне, что он только после серьезной травмы понял, что нужно в зал ходить, уделять внимание своему здоровью.

Сейчас я летом начал уделять время залу, восстановлению, массажу. Сейчас готовлюсь к каждом матче намного серьезнее, чем раньше