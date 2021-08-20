Милевский: «Не хочется ездить по 29 часов. Пацаны, играйте в «Динамо»
Бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский объяснил разницу между выступлениями за «Динамо» и другие клубы УПЛ:
«Когда я в Киеве, то получаю удовольствие. Когда играл в «Динамо», то прилетел, отыграл, улетел и ты уже в Киеве.
А сейчас надо проехать пять часов во Львов на автобусе, затем садишься в поезд в 14:00 и приезжаешь на следующий день тоже в 14:00. Грубо говоря — 29 часов в пути.
А потом выходишь на тренировку и ноги отказывают, а на следующий день игра. Есть с чем сравнить. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем, кто начинает заниматься футболом — цените футбол, потом его будет не хватать. 29 часов не хочется ездить, поэтому, пацаны, играйте в «Динамо» или «Заре».
Милевский выступал в составе «Динамо» с 2002 по 2013 год.
Минувший сезон нападающий провел в «Минае», но, как заявлял тренер команды Василий Кобин, – это был маркетинговый ход.
Напомним, ранее известная журналистка рассказала, как Милевский с Алиевым «послали на**й» молодого игрока «Динамо».