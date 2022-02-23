«Бешикташ» хочет переманить троих легионеров «Шахтера», воспользовавшись агрессией России в Украине
Министр иностранных дел Великобритании призвала клубы АПЛ бойкотировать финал ЛЧ в России
В 1/8 финала выступает 4 английские команды
12:36
Лиз Трас / Фото: Twitter
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас выступила за бойкот английскими клубами финала Лиги чемпионов в России. Ее цитирует Daily Mail.
«На месте английских клубов я бы бойкотировала финал Лиги чемпионов в России.
Лично я бы не хотела участвовать в футбольном матче в Санкт-Петербурге, учитывая то, что делает режим Путина».
В 1/8 финала ЛЧ продолжают выступать 4 английский клуба: «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Ранее мэр Лондона сообщил, что нельзя проводить финал Лиги чемпионов в России из-за агресии Владимира Путина в Украине.
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