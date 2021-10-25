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Молодой талант «Металлиста 1925» признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ

На счету хавбека гол и две результативные передачи с «Ингульцом»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:02
Молодой талант «Металлиста 1925» признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ
Дмитрий Крыськив / Фото - ПФЛ

Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.

Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Футболист в опросе опередил вингера «Динамо» Виктора Цыганкова и полузащитника «Вереса» Михаила Шестакова.

Напомним, в 12-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» на своем поле разгромил «Ингулец» (4:0). Крыськив оформил гол и две результативные передачи.

Ранее наставник харьковчан Валерий Кривенцов был признан лучшим тренером тура.

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Ингулец Дмитрий Крыськив

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