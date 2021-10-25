Президент «Ингульца»: «Готов поменять 80% футболистов»
Молодой талант «Металлиста 1925» признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ
На счету хавбека гол и две результативные передачи с «Ингульцом»
Дмитрий Крыськив / Фото - ПФЛ
Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив признан лучшим игроком 12-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Футболист в опросе опередил вингера «Динамо» Виктора Цыганкова и полузащитника «Вереса» Михаила Шестакова.
Напомним, в 12-м туре украинской Премьер-лиги «Металлист 1925» на своем поле разгромил «Ингулец» (4:0). Крыськив оформил гол и две результативные передачи.
Ранее наставник харьковчан Валерий Кривенцов был признан лучшим тренером тура.
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