«Монако» еще никогда не проходил дальше после домашних поражений. Цифры и факты перед ответным матчем против «Шахтера»

Харьков примет второй матч последнего раунда квалификации Лиги чемпионов

Превью

«Монако» нужно отыгрывать дефицит в один мяч / Фото - shakhtar.com

В среду, 25 августа, донецкий «Шахтер» на стадионе «Металлист» в Харькове примет «Монако» в ответном матче последнего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Неделю назад «горняки» победили со счетом 1:0 на стадионе «Луи II» и приехали в Украину пускай и с очень шатким, но преимуществом, от которого можно будет оттолкнуться при построении игры.

Единственный мяч в той встрече на 19-й минуте забил полузащитник «Шахтера» Педриньо. Эта победа стала для «Шахтера» первой в последних пяти матчах против французских клубов. Последние две дуэли против «Лиона» в сезоне-2018/19 заканчивались ничьими (2:2 на выезде и 1:1 дома), но на своем поле «горняки» все же играют гораздо удачнее против французов – три победы в семи матчах при единственном поражении от ПСЖ (0:3) в сезоне-2015/16.

Педриньо принес победу дончанам в первом матче / Фото - shakhtar.com Педриньо принес победу дончанам в первом матче / Фото - shakhtar.com

На выходных обе команды провели матчи своих внутренних чемпионатов полурезервными составами. Но если «Шахтер» не без проблем в первом тайме все же разгромил «Черноморец» (3:0), то «Монако» продлил неудачную серию в Лиге 1, проиграв дома «Лансу» (0:2).

Фото - twitter.com/AS_Monaco

«Шахтер» неизменно играл в групповом этапе Лиги чемпионов, начиная с сезона-2016/17, а вот «Монако» пытается пробиться в основную стадию главного еврокубка впервые за три года. Всего же у «Шахтера» и «Монако» на двоих 24 участия в основной сетке Лиги чемпионов.

«Шахтер» и «Монако» только один раз пересекались между собой в еврокубках. Было это в Кубке UEFA-1979/80, и тогда «горняки» тоже выиграли первый матч с минимальным преимуществом (2:1), но уступили в ответном (0:2) и прекратили свой путь в турнире. Единственная разница лишь в том, что тогда первый матч был в Донецке, а судьба противостояния решалась в княжестве.

New signing Pedrinho stars as Shakhtar win away from home #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2021

В последнее время «Шахтер» очень удачно играет дома в еврокубках. Единственное поражение за последние четыре матча в прошлом сезоне ему нанесла «Рома», а 11 из 12-ти двуматчевых противостояний, начатых «горняками» с выездной победы, заканчивались для них проходом в следующий раунд (исключение – противостояние с «Сельтой» в сезоне-2016/17 (1:0 и 0:2 дв.).

В свою очередь, «Монако» проиграл в еврокубках все семь двуматчевых противостояний после поражения на своем поле в первой встрече (последний пример – полуфинал ЛЧ-2016/17 против «Ювентуса» (0:2 и 1:2).

Фото - twitter.com/ChampionsLeague Фото - twitter.com/ChampionsLeague

Небольшим фаворитом второго матча является «Монако» – коэффициент на победу 2,26. Победа «Шахтера» оценивается в 3,10, ничья – в 3,45.