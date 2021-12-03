Монзуль с VAR будет работать на матче «Динамо» в 17-м туре УПЛ
На матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги были назначены арбитры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Так на встрече «Верес» – «Динамо» будет работать бригада во главе с Екатериной Монзуль. «Шахтер» и «Львов» рассудит Андрей Коваленко. Во время игр будет доступна система VAR.
УПЛ, 17 тур
3 декабря, пятница
«Шахтер» – «Львов», Андрей Коваленко (Полтава)
Арбитр VAR – Виталий Романов
4 декабря, суббота
«Верес» – «Динамо», Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр VAR, Евгений Арановский
«Рух» – «Ворскла», Сергей Бойко (Киевская область)
«Металлист 1925» – «Колос», Александр Соловьян (Киев)
5 декабря, воскресенье
«Заря» – «Ингулец», Дмитрий Кривушкин (Харьков)
«Александрия» – «Минай», Дмитрий Бондаренко (Одесса)
«Десна» – «Мариуполь», Виктор Копиевский (Кропивницкий)
6 декабря, понедельник
«Днепр-1» – «Черноморец», Николай Балакин
(Киевская область)
Арбитр VAR – Игорь Пасхал
За играми чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Львов». Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо».
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