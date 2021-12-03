Монзуль с VAR будет работать на матче «Динамо» в 17-м туре УПЛ

Также были назначены арбитры на игры «Шахтера» и других клубов

Екатерина Монзуль / Фото - ФК Шахтер На матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги были назначены арбитры. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Так на встрече «Верес» – «Динамо» будет работать бригада во главе с Екатериной Монзуль. «Шахтер» и «Львов» рассудит Андрей Коваленко. Во время игр будет доступна система VAR. УПЛ, 17 тур 3 декабря, пятница «Шахтер» – «Львов», Андрей Коваленко (Полтава)

Арбитр VAR – Виталий Романов 4 декабря, суббота «Верес» – «Динамо», Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр VAR, Евгений Арановский «Рух» – «Ворскла», Сергей Бойко (Киевская область) «Металлист 1925» – «Колос», Александр Соловьян (Киев) 5 декабря, воскресенье «Заря» – «Ингулец», Дмитрий Кривушкин (Харьков) «Александрия» – «Минай», Дмитрий Бондаренко (Одесса) «Десна» – «Мариуполь», Виктор Копиевский (Кропивницкий) 6 декабря, понедельник «Днепр-1» – «Черноморец», Николай Балакин (Киевская область)

Арбитр VAR – Игорь Пасхал За играми чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Львов». Онлайн-трансляция матча «Верес» – «Динамо».

Сергей Стаднюк