Моралес: «Динамо» просто не сможет весь матч противостоять резкой игре «Вильярреала»

Украинский журналист дал прогноз на ответный матч

Роберто Моралес / фото - Футбол 24

Известный украинский журналист Роберто Моралес дал свой прогноз на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» столкнется с «Вильярреалом».

«Лига Европы – словно глоток свежего воздуха для «Вильярреала», там у него получается играть значительно более успешно, чем в национальном чемпионате. С одной стороны хозяева могут частично дать отдохнуть некоторым лидерам команды, с другой Унаи Эмери максимально решительно настроен на игру. Убежден, что «Динамо» просто не сможет весь матч противостоять резкой игре, которую практикует «Вильярреал». Поэтому ставлю на победу хозяев. Более рискованная ставка на пенальти в матче».

Следите за матчем «Динамо» – «Вильярреал» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 18-го марта, в 22:00.

Напомним, Игорь Цыганык также дал прогноз на этот матч.