«Заря» после неудачи в еврокубках разгромила «Черноморец»
Мороз нашел ахиллесову пяту в игре «Черноморца»
У команды лишь одна победа за 8 матчей
Юрий Мороз / фото - FootBoom
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал разгромной поражение от «Зари» (0:3) в матче 8 тура УПЛ:
«Быстрый гол всегда дезориентирует команду, но я не скажу, что все было настолько трагически. Игра в обороне остается нашей ахиллесовой пятой. Пропускаем слишком легко. Ребята пытались держать удар, создавали моменты. И все-таки, повторюсь, в защите мы выглядим очень плохо.
У нас молодая команда. Ей нужно время. На фоне опытных футболистов «Зари» это особенно заметно. По самоотдаче претензий нет, но опыта не хватает».
Одесская команда набрала лишь 5 очков, одержав только одну победу за 8 матчей. Меньше только у «Мариуполя» и «Львова».
Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы».
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