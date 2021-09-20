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Мороз нашел ахиллесову пяту в игре «Черноморца»

У команды лишь одна победа за 8 матчей
Футбол Украинская Премьер-лига
11:11
Мороз нашел ахиллесову пяту в игре «Черноморца»
Юрий Мороз / фото - FootBoom

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал разгромной поражение от «Зари» (0:3) в матче 8 тура УПЛ:

«Быстрый гол всегда дезориентирует команду, но я не скажу, что все было настолько трагически. Игра в обороне остается нашей ахиллесовой пятой. Пропускаем слишком легко. Ребята пытались держать удар, создавали моменты. И все-таки, повторюсь, в защите мы выглядим очень плохо.

У нас молодая команда. Ей нужно время. На фоне опытных футболистов «Зари» это особенно заметно. По самоотдаче претензий нет, но опыта не хватает».

Одесская команда набрала лишь 5 очков, одержав только одну победу за 8 матчей. Меньше только у «Мариуполя» и «Львова».

Итоги 8 тура УПЛ. «Александрии» почти удалось отобрать очки у «Динамо», дежурные победы «Зари» и «Ворсклы».


Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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