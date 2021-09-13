Моуриньо: «Говорил команде, что 1000-я игра для меня неважна, но я ужасно боялся проиграть»

Специалист не хотел оказывать дополнительное давление на игроков

Жозе Моуриньо / фото - Il Messaggero

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Football Italia о победном матче с «Сассуоло» (2:1), который стал 1000-м в его карьере коуча:

«Я всем соврал! Я уже несколько дней говорил команде, что эта 1000-я игра не важна для меня, но я ужасно боялся проиграть! К счастью, мы победили, и сегодня я бегал как ребенок, как будто мне 12 лет, а не 58».

За свою богатую карьеру португалец успел потренировать множество топ-клубов, среди которых были «Реал», МЮ, «Челси» и «Интер».

Начинал свой тренерский путь Моуриньо в португальском «Комерсия и Индустрия», где тренировал молодежную команду, а первым профессиональным клубом для него стала «Бенфика».

Напомним, защитник «Ромы» подал на клуб в суд из-за Моуриньо.