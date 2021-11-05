Моуриньо хочет видеть в «Роме» самого универсального игрока «Реала»
Моуриньо – о ничьей с «Буде-Глимт»: «Роме» не дали 2 чистых пенальти»
Наставник «волков» разозлен действиями судей в Лиге конференций
11:41
Жозе Моуриньо / Фото - talksport.comГлавный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо жестко высказался в адрес судей после матча в рамках 4-го тура группового раунда Лиги конференций с «Буде-Глимт» (2:2).
Цитирует португальского специалиста Football Italia.
«Счет 2:2, это реальность, но должно было быть два пенальти, это очевидно. Ясно как день. Можно говорить о чем угодно, но у них было два удара в створ, и они забили два. Мы забили два и не получили 2 чистых пенальти. Я не знаю, может, у них плохие судьи, которые начинают карьеру в Лиге конференций. Я ничего не говорил о судье в Норвегии, потому что мы проиграли 1:6, но были два очевидных пенальти. Мы можем прагматично смотреть на статистику, но сколько очков «Рома» потеряла из-за судейских ошибок? Посмотрите на матчи с «Ювентусом», «Миланом» и «Буде-Глимт».
Напомним, Моуриньо желает подписать универсального защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса.
Комментарии 0