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Моуриньо рассказал, когда его команда показала самый качественный футбол в сезоне

«Волки» пока что только однажды потеряли очки
Футбол Серия А (Италия)
09:53
Моуриньо рассказал, когда его команда показала самый качественный футбол в сезоне
Жозе Моуриньо / фото - Marca

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia победу над «Удинезе» (1:0) в матче 5 тура Серии А:

«После поражения следующая игра всегда дается труднее на эмоциональном уровне.

Думаю, первые 35 минут мы показывали пока свой самый качественный футбол в этом сезоне. Мы полностью контролировали игру против соперника с очень хорошо организованной обороной. Мы забили, могли забить еще, мы хорошо переходили из обороны в атаку и наоборот – игра была в наших руках.

После перерыва мы перестали контролировать игру, но по-прежнему показывали командный футбол. В самый сложный момент матча мы сохраняли сплоченность, не оставляли свободных зон и отодвигали мяч подальше от своих ворот. Тяжелый матч, но хороший по качеству».

Ранее «волки» впервые в сезоне потеряли очки, уступив «Вероне» со счетом 2:3.

Римская команда идет на 4 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Впереди – «Милан», «Интер» и «Наполи».

Напомним, Карло Анчелотти дал прогноз выступлениям «Ювентуса» и «Ромы» Моуриньо в этом сезоне.

Павел Харченко
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуриньо Удинезе

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