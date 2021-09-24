Моуриньо рассказал, когда его команда показала самый качественный футбол в сезоне

Жозе Моуриньо / фото - Marca

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для Football Italia победу над «Удинезе» (1:0) в матче 5 тура Серии А:

Думаю, первые 35 минут мы показывали пока свой самый качественный футбол в этом сезоне. Мы полностью контролировали игру против соперника с очень хорошо организованной обороной. Мы забили, могли забить еще, мы хорошо переходили из обороны в атаку и наоборот – игра была в наших руках.

После перерыва мы перестали контролировать игру, но по-прежнему показывали командный футбол. В самый сложный момент матча мы сохраняли сплоченность, не оставляли свободных зон и отодвигали мяч подальше от своих ворот. Тяжелый матч, но хороший по качеству».