«Дженоа» нанес лишь один удар за весь матч с «Ромой»
Моуриньо: «Рома» контролировала игру, не давали «Дженоа» контратаковать»
Тренер – о победе над командой Шевченко
22 ноября 10:10
Фото: AS Roma
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football Italia победу над «Дженоа» (2:0) в 13-м туре Серии А.
«Тяжелый матч, но мы доминировали, хотя играть вертикально у нас не всегда получалось. Мхитарян сыграл превосходно, мы постоянно контролировали игру, не давали «Дженоа» контратаковать, и во втором тайме они стали обороняться еще глубже.
В этот момент я посчитал, что нужен Афена-Гьян – игрок иного плана, способный сделать разницу, что уже удавалось ему в матчах с «Кальяри» и «Миланом». Своими энергией и мощью он доставил сопернику хлопот.
Когда он выходит на замену, команда начинает играть динамичнее».
«Дженоа» осталась в зоне вылета.
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