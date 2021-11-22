Моуриньо: «Рома» контролировала игру, не давали «Дженоа» контратаковать»

Фото: AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football Italia победу над «Дженоа» (2:0) в 13-м туре Серии А.

В этот момент я посчитал, что нужен Афена-Гьян – игрок иного плана, способный сделать разницу, что уже удавалось ему в матчах с «Кальяри» и «Миланом». Своими энергией и мощью он доставил сопернику хлопот.

Когда он выходит на замену, команда начинает играть динамичнее».