Моуриньо: «Тюрьма для тренера «Динамо»? На игру это никак не повлияет»

Рулевой «шпор» отреагировал на новость об уходе Зорана Мамича

Жозе Моуриньо / Фото: facebook.com/TottenhamHotspur

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо отреагировал на новость об уходе главного тренера из загребского «Динамо», который был осужден почти на 5 лет за коррупцию.



Слова специалиста приводит Goal.com:

Я не хочу комментировать это. Необычная ситуация? Хорошо. Но что вы хотите, чтобы я сделал? Я не помню случалось ли когда-то что-то подобное. Тем не менее, у «Динамо» остались те же игроки, та же команда, его ассистент теперь стал главным тренером, там те же идеи, та же философия. Не думаю, что они стали бы менять что-то за несколько дней до игры. Когда кто-то из ассистентов разделяет идеи главного тренера, я не чувствую, что что-то изменится.

Матч «Динамо Загреб» − «Тоттенхэм Хотспур» пройдет 18 марта в 19:55 по киевскому времени. «Шпоры» выиграли команду из Хорватии в первом матче.